В Испании проходят парламентские выборы

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Это четвертые парламентские выборы за 4 года

В воскресенье, 10 ноября, в Испании начались четвертые за последние 4 года парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, парламентские выборы были объявлены премьер-министром страны Педро Санчесом после того, как голосование в апреле не помогло разрешить противоречия между партиями в парламенте.

По данным социологических опросов, новые парламентские выборы не помогут восстановить политическую стабильность в Испании. Ожидается, что победу на выборах вновь одержит правящая Социалистическая партия, однако абсолютного большинства в парламенте ни одна из пяти партий получить не сможет.

Отмечается, что в Каталонии проведение парламентских выборов обеспечивают силы государственной безопасности. Испанские власти обеспокоены, что сторонники независимости Каталонии могут сорвать избирательный процесс в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в Соединенном Королевстве. Согласно решению Джонсона, внеочередные выборы состоятся 12 декабря. Предвыборная кампания в Британии официально стартовала 6 ноября.

Также РБК-Украина писало, что в Румынии парламент избрал нового премьер-министра. Румынское правительство возглавил Людовик Орбан. Кандидатуру Орбана поддержали 240 депутатов румынского парламента.