Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, - Кравчук

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Верховная рада Украины готова разработать специальный закон о выборах на Донбассе. Возможно, они будут проходить по мажоритарной системе, но после восстановления контроля Киева над территорией ОРДЛО и над украинско-российским участком границы.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью ТАСС.

Однако Кравчук подчеркнул, что принятие такого специального закона и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в той ситуации, которая есть сейчас, невозможно.

"Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год", - сказал он.

Кравчук уточнил, что речь идет о шагах по утверждению закона о специфических условиях местного управления на Донбассе.

"Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели", - заявил Кравчук.

Напомним, Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать отдельные районы Донецкой и Луганской области в начале 2021 года.

Ранее Кравчук обвинял Россию в торможении процесса восстановления мира на Донбассе.

До этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сегодня невозможно физически провести выборы на территории ОРДЛО.