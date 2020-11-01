Россия тормозит достижение мира на Донбассе, - Кравчук

Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)

Россия и боевики постоянно пытаются остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру. С момента объявления режима "тишины" в ОБСЕ показали около 2 тысяч нарушений.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук.

"За эти месяцы фактически после провозглашения тишины, мы радовались ей. Нарушений было, как показала миссия ОБСЕ, около 2 тысяч случаев, они были маленькие, но они были, а здесь уже убитых двое и раненных двое. На той видеоконференции, которую мы проводим, вижу, что Россия и ОРДЛО, я связываю - это одно и тоже, ищут, без преувеличения, чтобы за что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру. Все делается для этого", - сказал он.

Кравчук напомнил, что в России были недовольны решением Верховной рады о местных выборах.

"Они месяц требовали от нашей делегации, чтобы Верховная рада отменила это постановление. Теперь они предложили так называемую дорожную карту дальнейшего движения к миру, так называемую дорожную, так как это термин, который уже использовался до этого и в Париже, и в Берлине. И будут они в дальнейшем искать", - добавил Кравчук.

Напомним, 15 июля Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. В постановлении парламента речь шла о том, что местные выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после получения Украиной контроля над границей и вывода оккупационных войск с территории Донбасса.

В России сразу же заявили, что постановление Рады противоречит минским договоренностям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов на Донбассе.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сегодня невозможно физически провести выборы на территории ОРДЛО.