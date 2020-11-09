Вибори в ОРДЛО можуть відбутися за мажоритарною системою, - Кравчук

Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Верховна рада України готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі. Можливо, вони будуть проходити за мажоритарною системою, але після відновлення контролю Києва над територією ОРДЛО і над українсько-російською ділянкою кордону.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук в інтерв'ю "ТАСС".

Проте Кравчук підкреслив, що прийняття такого спеціального закону та проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу в тій ситуації, яка є зараз, неможливо.

"Спочатку ми пропонуємо синхронну демілітаризацію цієї території, виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна бере під свій особистий контроль кордон і територію, не приймаючи якісь сьогодні кроки, які можуть бути зроблені через півроку-рік", - сказав він.

Кравчук уточнив, що йдеться про кроки щодо затвердження закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.

"Далі формується за результатами виборів, місцева влада. І ця влада починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов для нормального, але специфічного життя людей на цій території з урахуванням того, як вони бачать це життя, як вони хотіли", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, Україна пропонує повністю припинити конфлікт і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської області на початку 2021 року.

Раніше Кравчук звинувачував Росію у гальмуванні процесу відновлення миру на Донбасі.

До цього спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що сьогодні неможливо фізично провести вибори на території ОРДЛО.