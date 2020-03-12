Выборы нового главы партии Меркель отложили из-за коронавируса

В Германии Христианско-демократический союз решил отложить проведение съезда, на котором должны были избрать нового лидера политической силы, из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Партийное собрание было запланировано на 25 апреля, однако о новой дате съезда пока не установлена.

Решение перенести съезд ХДС было согласовано со всеми кандидатами на пост главы партии, заместителями главы партии и генеральным секретарем.

Также в партии отметили, что все публичные мероприятия политсилы были отменены до Пасхи.

Отметим, что в Германии сразу два политика объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост главы Христианско-демократического союза. Одним из претендентов стал премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Вторым - бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться до 70% немцев.

Европейский союз решил выделить 25 млрд евро для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса в Европе.