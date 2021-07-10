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Выборы в Молдове: суд отказал в массовом закрытии участков в Приднестровье

Автор: РБК-Украина

За день до выборов в Молдове Верховный суд отказал в массовом закрытии избирательных участков в непризнанном Приднестровье. Завтра в регионе откроется 41 участок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на agora.md.

Сообщается, что Верховный суд оставил в силе постановление местного ЦИК и отменил решение Апелляционного суда Кишинева, который ранее обязал сократить число избирательных участков в Приднестровье с 41 до 12.

Отметим, Апелляционный суд Кишинева принял резонансное решение по требованию политической силы "Платформа Достоинство и правда".

Напомним, накануне бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон вывел сторонников на протесты против сокращения числа участков в Приднестровье. Он также пообещал "защитить свою победу".

Внеочередные парламентские выборы в Молдове пройдут завтра, 11 июля.

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МолдоваПриднестровьевыборы