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Вибори в Молдові: суд відмовив у масовому закритті дільниць у Придністров'ї

Автор: РБК-Україна

За день до виборів у Молдові Верховний суд відмовив у масовому закритті виборчих дільниць у невизнаному Придністров'ї. Завтра в регіоні відкриється 41 дільниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на agora.md.

Повідомляється, що Верховний суд залишив у силі постанову місцевої ЦВК і скасував рішення Апеляційного суду Кишинева, який раніше зобов'язав скоротити число виборчих дільниць в Придністров'ї з 41 до 12.

Зазначимо, Апеляційний суд Кишинева прийняв резонансне рішення на вимогу політичної сили "Платформа Гідність і правда".

Нагадаємо, напередодні колишній президент і лідер соціалістів Ігор Додон вивів прихильників на протести проти скорочення числа дільниць у Придністров'ї. Він також пообіцяв "захистити свою перемогу".

Позачерговий парламентські вибори в Молдові пройдуть завтра, 11 липня.

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