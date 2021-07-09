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Выборы в Молдове: Додон вывел людей на протесты из-за участков для приднестровцев

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Кишинев, Пятница 09 июля 2021 14:08
Выборы в Молдове: Додон вывел людей на протесты из-за участков для приднестровцев Фото: бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Накануне выборов в Молдове бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон вывел сторонников на протесты. Акция проводится в связи с решением суда о необходимости сокращения числа участков для граждам Молдовы из оккупированного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что протесты проходят возле здания Высшей судебной палаты, которая пересматривает решение Апелляционной палаты Кишинева о том, что местный ЦИК должен сократить число участков для приднестровцев с 41 до 12.

На акции Додон назвал это решение суда "преступлением против демократии".

"Все мы одинаковы перед законом, живем на левом или правом берегу Днестра. Находимся мы в Риме или Москве. Вы - не сепаратисты, вы - наши братья. И вы должны быть рядом с нами в этой борьбе", - обратился он к приднестровцам.

Он также пригрозил властям устроить массовые протесты, если у его блока ПКРМ-ПСРМ "заберут победу".

Фото: акция протеста в Кишиневе (Александра Батанова/NewsMaker)

Напомним, в апреле президент Молдовы Майя Санду распустила парламент, новые выборы пройдут 11 июля.

После ее инаугурации в стране фактически продолжается политический кризис, поскольку социалисты Додона формировали ситуативные коалиции против Санду и в течение длительного срока не назначали премьера.

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