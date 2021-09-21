Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут пройти весной 2022 года. Соответствующее решение одобрил профильный подкомитет Верховной рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.
"Сегодня подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение внеочередных выборов мэра Кривого Рога на весну 2022 года. Теперь осталось рассмотреть этот вопрос завтра на комитете и вскоре проголосовать в зале", - отметил он.
Напомним, ранее в Верховную раду Украины поступило ходатайство и.о. городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула о внеочередных выборах мэра.
Внеочередные выборы необходимо провести из-за гибели городского головы Константина Павлова, который умер от огнестрельного ранения в августе; рассматриваются две версии - самоубийство и доведение до самоубийства.