В Раду поступило ходатайство о внеочередных выборах мэра Кривого Рога
В Верховную раду Украины поступило ходатайство о внеочередных выборах мэра Кривого Рога. Инициатива связана с гибелью городского головы Константина Павлова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.
"В Раду зашли документы касательно назначения внеочередных выборов мэра Кривого Рога. У парламента теперь есть 90 дней, чтобы принять решение", - отметил он.
Он также добавил, что ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления состоится в следующую среду.
Напомним, в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме, рассматриваются две версии - самоубийство и доведение до самоубийства.
В связи с его гибелью обязанности городского головы Кривого Рога исполняет Юрий Вилкул, который до этого был мэром в течение десяти лет.