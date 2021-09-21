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Вибори мера Кривого Рогу можуть пройти навесні 2022 року

Автор: Артем Горовенко

Позачергові вибори мера Кривого Рогу можуть пройти навесні 2022 року. Відповідне рішення схвалив профільний підкомітет Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

"Сьогодні підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу на весну 2022 року. Тепер залишилося розглянути це питання завтра на комітеті і незабаром проголосувати в залі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше до Верховної ради України надійшло клопотання в. о. міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула про позачергові вибори мера.

Позачергові вибори необхідно провести через загибелі міського голови Костянтина Павлова, який помер від вогнепального поранення в серпні; розглядаються дві версії - самогубство і доведення до самогубства.

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