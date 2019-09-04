Кличко отреагировал на решение Кабмина о его увольнении

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе заседания в среду Кабмин решил уволить Кличко с должности главы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал решение Кабинета министров Украины о его увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом он сказал на брифинге.

"Если мы говорим о децентрализации, то такие шаги, которые делаются, - это наоборот, централизация. Я убежден, ключевое задание - люди должны выбирать человека, который ответственен исключительно перед ними. А не назначать человека сверху, который отвечает только той вертикали, откуда его назначили", - отметил Кличко.

Друзі, пряма трансляція брифінгу вже розпочалась. Приєднуйтесь! Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 4 вересня 2019 р.

Напомним, в среду Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Как писало РБК-Украина ранее, представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации передали в Офис президента Украины Владимира Зеленского, о чем сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также глава правительства отметил, что вместо главы Киевской городской государственной (КГГА) администрации Виталия Кличко уволил бы Вадима Столара, которого в СМИ называют "смотрящим" за Киевом.

Подчеркнем, глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что Кличко потерял контроль над столицей и должен уйти в отставку. Богдан анонсировал, что Кабинет министров вскоре рассмотрит вопрос увольнения председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

После этого Кличко в обращении к президенту Владимиру Зеленскому заявил, что все, что наговорил Богдан, - "полная чушь и некомпетентность". Кличко подал заявление в НАБУ из-за заявления Богдана.

Добавим, Кабинет министров премьера Владимира Гройсмана отказался увольнять Кличко с должности.