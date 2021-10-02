Выборы мэра в Харькове: комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов

Члены Харьковской городской территориальной избирательной комиссии зарегистрировали еще пятерых кандидатов на должность городского головы. Один из желающих получил отказ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание KharkivToday.
Отмечается, что в качестве самовыдвиженцев на должность Харьковского городского головы претендуют:
После регистрации кандидаты имеют возможность получить соответствующие удостоверения и постановление об открытии расчетного счета.
Еще один из желающих стать кандидатом на должность городского головы Иджран Абдуллаев - получил отказ из-за отсутствия залога.