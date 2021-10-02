Вибори мера в Харкові: комісія зареєструвала ще п'ятьох кандидатів

Члени Харківської міської територіальної виборчої комісії зареєстрували ще п’ятьох кандидатів на посаду міського голови. Один з охочих отримав відмову.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KharkivToday.
Зазначається, що у якості самовисуванців на посаду Харківського міського голови претендують:
Після реєстрації кандидати мають можливість отримати відповідні посвідчення та постанову щодо відкриття розрахункового рахунку.
Ще один із охочих стати кандидатом на посаду міського голови Іджран Абдуллаєв - отримав відмову через відсутність застави.