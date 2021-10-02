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Вибори мера в Харкові: комісія зареєструвала ще п'ятьох кандидатів

Автор: Сергій Пишкін

Члени Харківської міської територіальної виборчої комісії зареєстрували ще п’ятьох кандидатів на посаду міського голови. Один з охочих отримав відмову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KharkivToday.

Зазначається, що у якості самовисуванців на посаду Харківського міського голови претендують:

  • Аліна Мустафаєва;
  • Сергій Ряполов;
  • Денис Ярославський;
  • Микола Кукуріка;
  • Віктор Величков.

Після реєстрації кандидати мають можливість отримати відповідні посвідчення та постанову щодо відкриття розрахункового рахунку.

Ще один із охочих стати кандидатом на посаду міського голови Іджран Абдуллаєв - отримав відмову через відсутність застави.

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Харків