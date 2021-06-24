Выборы мэра в Харькове: на кого ставят бизнес-элиты

В Харькове скоро будут выборы мэра, пост которого имеют шансы занять Игорь Терехов, который после смерти Геннадия Кернеса руководит городом в статусе и.о., и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин. Бизнес-элита больше поддерживает первого кандидата.

Источник издания в команде президента говорит, что Терехов - это "продукт консенсуса окружения Кернеса, Павла Фукса, Арсена Авакова".

"Один из "козырей" Терехова - поддержка представителей центральной власти и местных бизнес-элит", - сказал собеседник издания.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина также рассказал, что Терехов расценивается как более понятная и менее конфликтная фигура, чем Добкин.

"Многие представители местной элиты наверняка хотят сохранить стабильность, чтобы не было перераспределения влияния, чтобы не было конфликтов. Терехов - не настолько мощная фигура, как Кернес, но, думаю, он будет фигурой политических балансов", - отметил политолог.

Харьковский политолог, эксперт аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев считает, что глава МВД Арсен Аваков также ставит на Терехова.

"Я полагаю, что министр действительно ставит на Терехова. Несколько человек, которых он включил в список партии "Успешный Харьков" после госпитализации Кернеса, близки к Авакову", - говорит эксперт.