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Выборы мэра Харькова: кого поддержит команда Зеленского и СН

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Четверг 24 июня 2021 09:50
Выборы мэра Харькова: кого поддержит команда Зеленского и СН Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В "Слуге народа" нет кандидата на пост мэра Харькова, котрый представлял бы интересы правительства. Пока не ясно, будут ли кого-то выдвигать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Наследие Кернеса. Кто готовится к битве за пост мэра Харькова".

Правящая команда могла бы назначить выборы на конец марта этого года. Но сценарий, когда они пройдут в более поздний срок, казался всем заинтересованным сторонам более подходящим. Как и участникам гонки, которым требовалось больше времени на раскачку. И "Слуге народа", у которой на то время не было готового кандидата, хотя с тех пор его и не появилось.

"Пока неясно, кого выдвигать даже в качестве статиста и есть ли смысл его выдвигать. Несколько депутатов уже говорили, что готовы идти. Ну наберут они пять процентов. Возможно, мы проведем опрос и скажем, что наш электорат высказался в поддержку честных выборов. Но негласно это будет ставка на Терехова. Президент не в восторге от этой ситуации, он считает, что это недоработка партии", - сказал изданию информированный собеседник в окружении Зеленского

Напомним, ранее стало известно, что о своем желании занять пост мэра Харькова уже заявили два кандидата - Игорь Терехов, который после смерти Геннадия Кернеса руководит городом в статусе и.о., и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин.

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