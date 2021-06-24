Кто может стать мэром Харькова вместо Кернеса: пятерка фаворитов

Через четыре месяца в Харькове будут выбирать нового мэра. О своем желании занять этот пост уже заявили два кандидата, имеющие достаточно неплохие стартовые позиции. Это Игорь Терехов, который после смерти Геннадия Кернеса руководит городом в статусе и.о., и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Наследие Кернеса. Кто готовится к битве за пост мэра Харькова".

Соцопросы компании SOCIS и Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные в мае, показывают что первое место и больше 30% может взять секретарь горсовета Игорь Терехов, проработавший замом Кернеса последние пять лет.

Второй результат и немного больше 20% отходят Михаилу Добкину. Он уже был мэром Харькова с 2006 по 2010 год. Главная интрига состоит в том, кто еще вмешается в поединок Терехова и Добкина.

"Сейчас среди фаворитов троица – Игорь Терехов, Михаил Добкин и Юлия Светличная. Возможно, также Александр Фельдман и Евгений Мураев", – рассказал изданию харьковский политолог, эксперт аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев.

На третье место и около 15% голосов может претендовать нардеп Юлия Светличная, руководившая Харьковской ОГА с 2016 по 2019 год. Это при том, что свою кампанию она еще не начинала.

"Решения по поводу ее планов еще нет. До выборов четыре месяца. Когда будет решение – мы сообщим", – уточнила РБК-Украина помощница Светличной, депутат Харьковского облсовета Виктория Белявцева.

Четвертое место и примерно 11-12% поддержки опросы показывают лидеру партии "Наши" Евгению Мураеву. Но сам он утверждает, что у него нет амбиций баллотироваться в мэры Харькова и они вряд ли появятся.

"У меня совсем другие приоритеты в жизни. Мне хочется менять страну, город в резких изменениях не нуждается", – сказал Мураев в разговоре с изданием.

Пятерку фаворитов в соцопросах "замыкает" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Александр Фельдман. Насчет его планов информации немного. РБК-Украина обратилось к нему за комментарием, но на момент выхода материала ответ так и не получило.