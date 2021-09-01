Вибори мера Харкова: оприлюднено календарний план основних заходів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 057.ua.

Зазначено, що виборчий процес в Харкові розпочнеться 11 вересня.

Так, до цього часу місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування будуть займатися облаштуванням місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації: встановлювати стенди, дошки оголошень і т д.

Між тим, громадяни мають право змінити місце голосування до 16 вересня, подавши відповідну заяву в орган ведення Державного реєстру виборців онлайн чи за допомогою сервісу "Кабінет виборця".

Також з 21 по 30 вересня включно триватиме процес висунення кандидатів на посаду мера Харкова від місцевих організацій партій і від громадян шляхом самовисування.