Выборы мэра Харькова. Будет ли второй тур: условие проведения

В Харькове 31 октября состоятся внеочередные выборы городского головы. За кресло мэра города будут соревноваться сразу 10 кандидатов.
Будет ли второй тур голосования - в материале РБК-Украина.
Координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА в Харьковской области Николай Зинченко в комментарии РБК-Украина предположил, что явка на выборах в Харькове будет невысокой. Кроме того, по его словам, от явки будет зависить, будет ли второй тур голосования или же победитель определится по результатам первого.
"Показатель явки мы узнаем непосредственно в день голосования. Скорее всего, она будет невысокой, но на каком уровне неизвестно. Что касается возможности второго тура, это будет зависеть от результатов голосования, в том числе на это может повлиять и явка на выборах", - отметил Зинченко.
Согласно украинскому законодательству, второй тур местных выборов объявляется, если:
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 2-7 октября, на выборах мэра Харькова есть два фаворита, это:
Терехова готовы поддержать 57,6% опрошенных харьковчан, тогда как за Добкина планируют голосовать 27% респондентов. Остальные кандидаты набирают менее 4% поддержки, но еще 14% опрошенных не определились, за кого голосовать.
Данные опроса показывают, что Терехов имеет шансы получить пост мэра в первом же туре голосования.
На должность руководителя Харькова претендуют 10 кандидатов:
Сначала кандидатов в мэры Харькова было 13, но позже Валерий Говоров Александр Кондрусик и Николай Кукурика подали заявления о выходе из избирательной гонки. После этого избирательная комиссия отменила их регистрацию кандидатами в мэры
Согласно украинскому законодательству, второй тур выборов назначается на воскресенье не позднее чем через три недели после первого дня голосования. То есть, второй тур выборов мэра Харькова могут назначить на 7, 14 или 21 ноября.
Решение о назначении второго тура принимают не позднее чем на второй день после установления результатов голосования. О соответствующем решении избирательная комиссия должна проинформировать Центризбирком и орган ведения Государственного реестра избирателей.
В случае проведения второго тура харьковчане снова получат приглашение прийти на избирательный участок и проголосовать за одного из двух кандидатов в мэры города.
Больше о выборах в Харькове можете прочитать в материале РБК-Украина "Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса".