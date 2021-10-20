Выборы мэра Харькова. Будет ли второй тур: условие проведения

Координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА в Харьковской области Николай Зинченко в комментарии РБК-Украина предположил, что явка на выборах в Харькове будет невысокой. Кроме того, по его словам, от явки будет зависить, будет ли второй тур голосования или же победитель определится по результатам первого.

"Показатель явки мы узнаем непосредственно в день голосования. Скорее всего, она будет невысокой, но на каком уровне неизвестно. Что касается возможности второго тура, это будет зависеть от результатов голосования, в том числе на это может повлиять и явка на выборах", - отметил Зинченко.

Когда объявляют второй тур

Согласно украинскому законодательству, второй тур местных выборов объявляется, если:

два кандидата набрали наибольшее и в то же время одинаковое количество голосов;

ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов (если кандидатов не менее двух).

Ждать ли второго тура в Харькове

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 2-7 октября, на выборах мэра Харькова есть два фаворита, это:

действующий исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов ;

; бывший мэр города Михаил Добкин.

Терехова готовы поддержать 57,6% опрошенных харьковчан, тогда как за Добкина планируют голосовать 27% респондентов. Остальные кандидаты набирают менее 4% поддержки, но еще 14% опрошенных не определились, за кого голосовать.

Данные опроса показывают, что Терехов имеет шансы получить пост мэра в первом же туре голосования.

Кто будет бороться за должность мэра

На должность руководителя Харькова претендуют 10 кандидатов:

Виктор Величков,

Михаил Добкин,

Дмитрий Маринин,

Алина Мустафаева,

Константин Немичев,

Владимир Плетнев,

Сергей Ряполов,

Александр Скорик,

Игорь Терехов,

Денис Ярославский.

Сначала кандидатов в мэры Харькова было 13, но позже Валерий Говоров Александр Кондрусик и Николай Кукурика подали заявления о выходе из избирательной гонки. После этого избирательная комиссия отменила их регистрацию кандидатами в мэры

Если будет второй тур, то когда

Согласно украинскому законодательству, второй тур выборов назначается на воскресенье не позднее чем через три недели после первого дня голосования. То есть, второй тур выборов мэра Харькова могут назначить на 7, 14 или 21 ноября.

Решение о назначении второго тура принимают не позднее чем на второй день после установления результатов голосования. О соответствующем решении избирательная комиссия должна проинформировать Центризбирком и орган ведения Государственного реестра избирателей.

В случае проведения второго тура харьковчане снова получат приглашение прийти на избирательный участок и проголосовать за одного из двух кандидатов в мэры города.