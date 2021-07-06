Выборы канцлера Германии: кто может остановить "Северный поток-2"

Немецкая партия "Зеленых" категорически выступала и выступает против завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Экс-глава МИД Украины Константин Грищенко считает, если на выборах канцлера победит кандидат от "Зеленых", то запуск газопровода могут остановить.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине" .

По его словам, в случае создания коалиционного правительства с участием "зеленых" шансы как минимум притормозить запуск "ПП-2" все же есть.

"Даже если его не полностью закроют, а хотя бы отложат запуск на 3-4 года, ситуация за это время может полностью измениться. И это в целом уже будет кардинальным изменением в подходах Германии", - сказал он изданию.