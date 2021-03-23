На выборах в Кнессет побеждает блок, поддерживающий Нетаньяху, - экзит-полы

Правящая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и ее союзники могут набрать 61 депутатский мандат на выборах, необходимый для формирования правительственной коалиции. Таковы данные экзит-полов.
Об этом сообщает служба новостей Kan.
Для Израиля важно не только количество голосов, полученное той или иной партией, но и возможность сплотить вокруг себя коалицию из 61 парламентария.
Согласно опросам, "Ликуд" может рассчитывать на 31-33 мандата. С "Ликудом" гарантировано в блоке выступают еще три партии: "Шас" (8-9 мандатов), "Религиозный сионизм" и "Яадут а-тора" получают каждая 6-7 мандатов. К ним может присоединиться также партия «Ямина», набирающая 7-8 мандатов.
Победу блока, который поддерживает Нетаньяху, подтверждают еще два экзит-пола - телеканалов "Кешет-12" и "Решет-13".
Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает 61 мандат. Противники Биньямина Нетаньяху имеют 59 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов такая коалиция набирает только 57 мандатов.
Выборы - уже четвертые за два года. По итогам голосования в апреле и сентябре 2019 года сформировать правящую коалицию никто не смог, а созданное год назад коалиция между партией "Ликуд" и блоком "Кахоль-Лаван" оказалась не работоспособной.
К утру среды в Израиле должно быть подсчитано уже 95% голосов, окончательные результаты объявят в четверг.
Политический кризис в Израиле произошел в 2019 году. В стране два года подряд проходили выборы. При этом каждый раз правые и левые партии получали практически одинаковое количество мест в Кнессете, что не давало возможности сформировать правительство.
Напомним, Кнессет 23-го созыва прекратил свое существование в декабре. Тогда правительство Израиля рассматривало возможность разрешения на возвращение в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить до голосования на парламентских выборах.
Парламент распустили из-за отсутствия утвержденного государственного бюджета. После того как 21 декабря Кнессет отклонил компромисс, который позволяет отложить принятие бюджета, у депутатов было меньше суток для того, чтобы провести законопроект о роспуске Кнессета.