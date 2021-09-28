Выборы в Харькове: кто претендует на кресло мэра

В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступили заявления о самовыдвижении на должность мэра города от:

Константина Немичева - главы Общественного совета при Харьковской государственной администрации, Михаила Добкина - бывшего главы Харьковской обладминистрации, Валерия Говорова - депутата Харьковского областного совета, Дмитрия Маринина - депутата Харьковского городского совета, Александра Кондрусика - предпринимателя, Игоря Терихова - секретаря Харьковского городского совета, Владимира Плетнева - депутата Харьковского горсовета от "Партии Шария".

Зарегистрировали почти всех, кроме Терехова. Он только подал документы и его кандидатуру еще рассматривают.

Одному из кандидатов в мэры Харькова отказали в регистрации. Жителю Харькова Виктору Кеммелю отказали из-за неполного пакета документов.

Выборы состоятся 31 октября 2021 года.