Выборы в Харькове: кто претендует на кресло мэра

В Харькове на 31 октября запланировано проведение выборов мэра города. На эту должность претендуют минимум семь кандидатов, документы можно подать до 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт городского совета Харькова.
В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступили заявления о самовыдвижении на должность мэра города от:
Зарегистрировали почти всех, кроме Терехова. Он только подал документы и его кандидатуру еще рассматривают.
Одному из кандидатов в мэры Харькова отказали в регистрации. Жителю Харькова Виктору Кеммелю отказали из-за неполного пакета документов.
Выборы состоятся 31 октября 2021 года.