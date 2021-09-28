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Выборы в Харькове: кто претендует на кресло мэра

Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове на 31 октября запланировано проведение выборов мэра города. На эту должность претендуют минимум семь кандидатов, документы можно подать до 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт городского совета Харькова.

В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступили заявления о самовыдвижении на должность мэра города от:

  1. Константина Немичева - главы Общественного совета при Харьковской государственной администрации,
  2. Михаила Добкина - бывшего главы Харьковской обладминистрации,
  3. Валерия Говорова - депутата Харьковского областного совета,
  4. Дмитрия Маринина - депутата Харьковского городского совета,
  5. Александра Кондрусика - предпринимателя,
  6. Игоря Терихова - секретаря Харьковского городского совета,
  7. Владимира Плетнева - депутата Харьковского горсовета от "Партии Шария".

Зарегистрировали почти всех, кроме Терехова. Он только подал документы и его кандидатуру еще рассматривают.

Одному из кандидатов в мэры Харькова отказали в регистрации. Жителю Харькова Виктору Кеммелю отказали из-за неполного пакета документов.

Выборы состоятся 31 октября 2021 года.

Напомним, "Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборах мэра Харькова.

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