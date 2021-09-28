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Вибори в Харкові: хто претендує на крісло мера

Автор: Анастасія Рокитна

У Харкові на 31 жовтня заплановано проведення виборів мера міста. На цю посаду претендують мінімум сім кандидатів, документи можна подати до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міської ради Харкова.

До Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшли заяви про самовисування на посаду мера міста від:

  1. Костянтина Немічева - голови громадської ради при Харківській державній адміністрації,
  2. Михайла Добкіна - колишнього голови Харківської обладміністрації,
  3. Валерія Говорова - депутата Харківської обласної ради,
  4. Дмитра Мариніна - депутата Харківської міської ради,
  5. Олександра Кондрусика - підприємця,
  6. Ігора Теріхова - секретара Харківської міської ради,
  7. Володимира Плетньова - депутата Харківської міськради від "Партії Шарія".

Їх зареєстрували.

Одному з кандидатів у мери Харкова відмовили у реєстрації. Мешканцю Харкова Віктору Кеммелю відмовили через неповний пакет документів.

Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, "Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова.

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ХарківВибори