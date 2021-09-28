Вибори в Харкові: хто претендує на крісло мера

У Харкові на 31 жовтня заплановано проведення виборів мера міста. На цю посаду претендують мінімум сім кандидатів, документи можна подати до 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міської ради Харкова.
До Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшли заяви про самовисування на посаду мера міста від:
Їх зареєстрували.
Одному з кандидатів у мери Харкова відмовили у реєстрації. Мешканцю Харкова Віктору Кеммелю відмовили через неповний пакет документів.
Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.