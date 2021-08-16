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Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Если выборы в Раду были бы на этой неделе, то прошли бы четыре из пяти парламентских партий. Плохо обстоят дела у партии "Голос".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти".

"Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За життя" и "Батькивщина" вновь получат свои фракции, следует из тройки последних опросов, проведенных ведущими социологическими компаниями.

Партия "Голос" растеряла больше половины своего электората на общенациональном уровне. На ее место в парламентской лиге сейчас претендует сразу несколько других политсил.

Исходя из последних опросов, ближе всего к пятипроцентному барьеру расположились "Сила и честь" Игоря Смешко, "Украинская стратегия" экс-премьера Владимира Гройсмана, Радикальная партия Олега Ляшко, Партия Евгения Мураева "Наши", УДАР Виталия Кличко и ВО "Свобода".

Напомним, эксперты назвали причины роста поддержки Тимошенко.

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