Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду

Якщо вибори в Раду були б цього тижня, то пройшли б чотири з п'яти парламентських партій. Погано йдуть справи у партії "Голос".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі ".

"Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" знову отримають свої фракції, випливає з трійки останніх опитувань, проведених провідними соціологічними компаніями.

Партія "Голос" розгубила більше половини свого електорату на загальнонаціональному рівні. На її місце в парламентській лізі зараз претендує відразу кілька інших політсил.

Виходячи з останніх опитувань, найближче до п'ятивідсоткового бар'єру розташувалися "Сила і честь" Ігоря Смешка, "Українська стратегія" екс-прем'єра Володимира Гройсмана, Радикальна партія Олега Ляшка, партія Євгена Мураєва "Наші", УДАР Віталія Кличка і ВО "Свобода".