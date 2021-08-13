Эксперты назвали причины роста поддержки Тимошенко

Украинцы все больше разочаровываются в действиях власти. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая ориентируется на мнение народа и защиту их прав, наращивает поддержку избирателей.

Об этом заявили политические эксперты во время пресс-конференции в Киеве.

Так, по словам политолога Андрея Золотарева, несмотря на то, что по всем социологическим опросам лидирует президент Владимир Зеленский, нельзя не заметить тот факт, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко наращивает поддержку украинцев.

"Если возьмем июльскую социологию, когда по четырем опросам Тимошенко вырывается на вторую строчку по рейтингу доверия, то это уже тренд. И обратите внимание, она - единственный политик, которая ездит сейчас в региональные туры. Только две темы, земля и тарифы, в руках Юлии Владимировны - это чрезвычайно мощное "оружие". А учитывая то, что социологи констатируют наличие колоссального нереализованного протестного потенциала в обществе, это может взорваться", - считает политолог.

Политический эксперт Александра Решмедилова тоже обращает внимание на то, что три свежих рейтинга от группы "Рейтинг", "Социс", КМИС показали, что украинцы считают, что страна движется в неправильном направлении.

По ее словам, это свидетельствует о том, что избиратели будут искать альтернативных кандидатов для поддержки.