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Выборы в Беларуси: ЕС призвал освободить всех политических активистов

Беларусь, Четверг 23 июля 2020 23:04
Выборы в Беларуси: ЕС призвал освободить всех политических активистов
Фото : флаги ЕС (csamir.com)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюз выразил сожаление, что Минск не продлил приглашение на выборы для ОБСЕ

В Брюсселе состоялась специальная встреча чиновников Евросоюза и Беларуси. Она была сосредоточена на ситуации в области прав человека и демократии в контексте предстоящих выборов президента.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних действий.

ЕС подтвердил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Минском основных свобод.

"ЕС призвал Беларусь освободить всех задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также на справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе встречи ЕС выразил сожаление, что Минск не направил своевременное приглашение наблюдателям ОБСЕ, чтобы следить за избирательным процессом в рамках международного права.

Напомним, ранее стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ впервые не направит своих наблюдателей на выборы президента Беларуси.

Официальный Минск попросту не пригласил наблюдателей.

Как писало РБК-Украина, в Минске правоохранители избили безоружных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента.

Кроме того, сообщалось о задержании более 250 участников протестов.

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