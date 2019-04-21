Выборы 2019: появились новые данные о явке избирателей на 20:00 (явка обновляется)

Во втором туре выборов 2019 явка избирателей на 20:00 составила 57,55%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

В Донецкой области проголосовали 58,05% изберателей, в Луганской области - 49,03%.

Напомним, во втором туре выборов в Украине явка избирателей на 15:00 составила 45,26%.

Сведения об активности избирателей в Центризбирком передали 199 избирательных округа. В Днепропетровской области проголосовали 50,90% избирателей, в Харьковской области - 48,18%. В Донецкой области проголосовали 44,82% избирателей. В Николаевской области активность избирателей составила 48,33%.

Отметим, что во Львовской области проголосовали 40,12% избирателей, а в Полтавской области - 50,37%, в Киеве - 46,14%, в Закарпатской области - 29,64%.

Ранее в КМИС заявляли, что явка избирателей во втором туре может быть ниже явки в первом туре выборов 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, явка в первом туре 31 марта превысила 63%.

Подчеркнем, ЦИК информировал, что количество избирателей, внесенных в список в первом туре выборов в Украине, составило 29 млн 468 тысяч 783 человека. При этом количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на президентских выборах, составляет 18 млн 711 тысяч 933 человека.

Таким образом, проголосовать в первом туре выборов президента Украины не пришли 10 млн 756 тысяч 850 избирателей.