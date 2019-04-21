Выборы 2019: как проходит второй тур голосования

Второй тур выборов 2019 в Украине проходит в воскресенье, 21 апреля. С 08:00 до 20:00 избиратели могут отдать свои голоса за одного из двух кандидатов на пост президента. Последние новости с избирательных участков, как проходит голосование, выявленные нарушения, явка, а также первые данные экзит-полов и результаты - в материале РБК-Украина.

Второй тур президентских выборов 2019

Повторное голосование на выборах 2019 в Украине было назначено Центральной избирательной комиссией на основании результатов первого тура, который состоялся 31 марта.

Так, после обработки 100% протоколов от окружных комиссий на территории Украины и за рубежом, ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%).

Поэтому 7 апреля, после оглашения официальных результатов выборов 2019, ЦИК объявил о проведении повторного голосования - в третье воскресенье со дня голосования в первом туре (21 апреля).

Во второй тур вышли два кандидата, набравшие максимальное количество голосов в первом туре - Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Голосование во втором туре выборов

21 апреля избирательные участки во всех регионах Украины будут работать по единому графику в течение 12 часов. Голосование стартует в 08:00 и завершится в 20:00.

К участию в выборах допускаются граждане, достигшие совершеннолетнего возраста. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу, военный билет для военных).

Украинцы также имеют возможность голосовать не по месту регистрации, а в месте фактического пребывания. Однако для этого необходимо было предварительно (до 16 апреля) обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра. В частности, этим правом могли воспользоваться переселенцы из восточных областей Украины и из Крыма.

Процесс голосования является тайным. После получения бюллетеня от члена избирательной комиссии, избирателю необходимо пройти в кабинку для голосования, заполнить его, после чего опустить бюллетень в урну.

Фотографирование бюллетеня, демонстрация заполненного документа, нахождение в кабинке нескольких человек являются нарушением тайны волеизъявления (ст. 159 Уголовного кодекса Украины), что подразумевает наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы сроком до 3 лет.

Результаты второго тура

Предварительные результаты голосования во втором туре появятся после закрытия избирательных участков 21 апреля на основании данных экзит-полов. Опросы на выходе из участков проводятся представителями социологических компаний во всех регионах на протяжении всего дня голосования.

После 20:00 21 апреля избирательные комиссии на участках начнут обработку бюллетеней. По мере подсчета голосов данные будут обновляться на сайте Центральной избирательной комиссии.

Официальное объявление ЦИК результатов выборов 2019 должно состояться до 1 мая 2019. Протокол с итогами второго тура опубликуют в газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр" до 4 мая. Не позднее 3 июня 2019 года новоизбранный президент Украины вступит в свои полномочия.