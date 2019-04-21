Вибори 2019: як проходить другий тур голосування

Другий тур виборів 2019 в Україні проходить у неділю, 21 квітня. З 08:00 до 20:00 виборці можуть віддати свої голоси за одного з двох кандидатів на пост президента. Останні новини з виборчих дільниць, як проходить голосування, виявлені порушення, явка, а також перші дані екзит-полів і результати - у матеріалі РБК-Україна.

Другий тур президентських виборів 2019

Повторне голосування на виборах 2019 в Україні було призначено Центральною виборчою комісією на підставі результатів першого туру, який відбувся 31 березня.

Так, після обробки 100% протоколів від окружних комісій на території України та за кордоном, жоден з кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів (більше 50%).

Тому 7 квітня, після оголошення офіційних результатів виборів 2019, ЦВК оголосила про проведення повторного голосування - у третю неділю з дня голосування в першому турі (21 квітня).

У другий тур вийшли два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі - Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Голосування у другому турі виборів

21 квітня виборчі дільниці у всіх регіонах України будуть працювати за єдиним графіком протягом 12 годин. Голосування стартує в 08:00 і завершиться о 20:00.

До участі у виборах допускаються громадяни, які досягли повнолітнього віку. Для отримання бюлетеня при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон, військовий квиток для військових).

Українці також мають можливість голосувати не за місцем реєстрації, а в місці фактичного перебування. Однак для цього необхідно було заздалегідь (до 16 квітня) звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру. Зокрема, цим правом могли скористатися переселенці зі східних областей України та з Криму.

Процес голосування є таємним. Після отримання бюлетеня від члена виборчої комісії, виборцю необхідно пройти в кабінку для голосування, заповнити його, після чого опустити бюлетень в урну.

Фотографування бюлетеня, демонстрація заповненого документа, знаходження в кабінці декількох осіб є порушенням таємниці волевиявлення (ст. 159 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або позбавлення волі строком до 3 років.

Результати другого туру

Попередні результати голосування у другому турі з'являться після закриття виборчих дільниць 21 квітня на підставі даних екзит-полів. Опитування на виході з дільниць проводяться представниками соціологічних компаній у всіх регіонах протягом всього дня голосування.

Після 20:00 21 квітня виборчі комісії на дільницях почнуть обробку бюлетенів. У міру підрахунку голосів дані будуть оновлюватися на сайті Центральної виборчої комісії.

Офіційного оголошення ЦВК результатів виборів 2019 має відбутися до 1 травня 2019. Протокол з підсумками другого туру опублікують в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" до 4 травня. Не пізніше 3 червня 2019 року новообраний президент України вступить у свої повноваження.