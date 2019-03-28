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Выборы 2019: главные новости дня

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 19:00
Выборы 2019: главные новости дня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До выборов в Украине осталось 2 дня

За два дня до выборов 2019 социологи обнародовали последние рейтинги кандидатов в президенты, а полиция приступила к круглосуточной охране избирательных участков. Подробнее о главных новостях за 28 марта - в материале РБК-Украина.

Социологи обнародовали новые рейтинги кандидатов

28 марта социологи обнародовали результаты последних опросов по выборам. Так, по результатам опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии за 20-26 марта, лидером является Владимир Зеленский, которого поддерживают 27,6% респондентов. На втором месте - Петр Порошенко (18,2%), на третьем - Юлия Тимошенко (12,8%).

Такая же тройка лидеров сформировалась и по результатам опроса группы "Рейтинг" за 22-27 марта. По результатам исследования, Владимира Зеленского поддерживают 26,6% респондентов, а Петра Порошенко и Юлию Тимошенко - по 17% респондентов.

Боевики на Донбассе объявили "мобилизацию" для недопуска жителей на выборы

По информации украинской разведки, на оккупированном Донбассе объявлена "мобилизация". Целью таких действий боевиков является недопуск местных жителей на выборы в Украине.

Как сообщает разведка, "оккупационная администрация" планирует искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта.

Украинцы считают, что после выборов ситуация в стране улучшится

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, 56% украинцев считают, что ситуация в стране улучшится после выборов президента Украины. Вместе с тем, 16% респондентов уверены, что после выборов ничего не изменится, а 10% предвидят ухудшение ситуации.

Правоохранители готовятся к обеспечению правопорядка на выборах

С сегодняшнего дня, 28 марта, правоохранители взяли под круглосуточную охрану все избирательные участки в Украине. Кроме того, полиция Киева, чтобы не допустить возможных срывов голосования в день выборов, сформировала дополнительные группы взрывотехников и кинологов для проверки сообщений о "минировании" избирательных участков.

Также, по сообщению Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в день выборов в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в Киеве будут дежурить 10 вертолетов.

ЦИК будет информировать о явке на выборах три раза

 Центральная избирательная комиссия будет сообщать оперативную информацию о явке на выборах 31 марта трижды: по состоянию на 11:00, на 15:00 и по состоянию на 20:00.

Большинство избирателей доверяют экзит-полам
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