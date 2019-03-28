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В ОРДЛО объявили "мобилизацию" для недопуска жителей на выборы

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 13:50
В ОРДЛО объявили "мобилизацию" для недопуска жителей на выборы
Иллюстративное фото (vk.com/sdd_sevastopol)

На выборы в Украине пытаются не пустить жителей оккупированных территорий

На оккупированном Донбассе объявили "мобилизацию", чтобы не допустить местных жителей на выборы в Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Парута.

В частности, по данным Главного управления разведки Минобороны, оккупационная администрация усиливает подготовку "мобилизационного резерва". С 23 марта на базе незаконных подразделений проводится "мобилизация" среди работников бюджетных учреждений и предприятий на десятидневные сборы для занятий по огневой подготовке, защите от оружия массового поражения и т. д.

"В то же время оккупационная администрация путем привлечения жителей временно оккупированной территории Донбасса к мобилизационным мероприятиям планирует искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта для участия в выборах президента Украины", - добавил Праута.

Напомним, ранее Служба внешней разведки заявила, что спецслужбы России готовят серии провокаций на выборах в восточной части Украины.

Кроме того, сообщалось, что в ОРДЛО готовятся к протестам в ходе выборов в Украине.

 

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