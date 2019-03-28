Полиция Киева подготовилась к "минированию" участков в день выборов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дополнительно сформировано 13 групп взрывотехников

Для того, чтобы не допустить возможных срывов голосования в день выборов президента Украины, дополнительно сформировано 13 групп взрывотехников и кинологов для проверки сообщений о минировании избирательных участков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что на территории столицы уже создано 13 окружных и 1105 участковых избирательных комиссий (УИК). В целом к охране правопорядка на участках будет привлечено около 6000 полицейских.

Также правоохранители будут сопровождать членов УИК во время проведения голосования "на дому". К тому же, в каждой окружной избирательной комиссии созданы резервные мобильные группы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что накануне выборов с 28 марта избирательные участки полиция возьмет под круглосуточную охрану. Круглосуточная охрана будет обеспечена с момента завоза бюллетеней в участковые избирательные комиссии.

РБК-Украина писало, что Национальная полиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине. К обеспечению правопорядка во время волеизъявления граждан будет привлекаться свыше 135,4 тысяч правоохранителей, из них более 72,5 тысяч - именно полицейских.