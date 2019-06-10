На выборах президента Казахстана победил Токаев

Фото: Касым-Жомарт Токаев (egemen.kz)

Токаев набирает 70,76%

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента страны. Согласно данным, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набирает 70,76%, сообщает Tengrinews.kz.

По предварительным данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. Это 6 миллионов 504 тысячи 54 голоса.

Напомним, РБК-Украина писало, что на выборах президента Казахстана, по данным экзит-поллов, Касым-Жомарт Токаев получает около 70 процентов.

9 июня в Казахстане стартовали президентские выборы. За пост главы государства борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане. Фаворитом президентской гонки считается действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным отмечалось, что Токаев может получить более 50% голосов, необходимых для победы по результатам голосования.

Как известно, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста президента Казахстана. После этого он назвал своего преемника - спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года. До этого он возглавлял ЦК Компартии Казахской ССР.

ЦИК Казахстана объявил предварительные итоги внеочередных выборов президента страны. Согласно данным, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набирает 70,76%