ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На выборах президента Казахстана победил Токаев

Новости » Политика    10.06.2019 - 11:44
На выборах президента Казахстана победил Токаев
Фото: Касым-Жомарт Токаев (egemen.kz)

Токаев набирает 70,76%

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента страны. Согласно данным, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набирает 70,76%, сообщает Tengrinews.kz.

По предварительным данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. Это 6 миллионов 504 тысячи 54 голоса. 

Напомним, РБК-Украина писало, что на выборах президента Казахстана, по данным экзит-поллов, Касым-Жомарт Токаев получает около 70 процентов. 

9 июня в Казахстане стартовали президентские выборы. За пост главы государства борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане. Фаворитом президентской гонки считается действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным отмечалось, что Токаев может получить более 50% голосов, необходимых для победы по результатам голосования.

Как известно, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста президента Казахстана. После этого он назвал своего преемника - спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года. До этого он возглавлял ЦК Компартии Казахской ССР.

ЦИК Казахстана объявил предварительные итоги внеочередных выборов президента страны. Согласно данным, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набирает 70,76%

На выборах в Раду проходят пять партий, - рейтинг Кандидаты в нардепы по мажоритарным округам: список
Новости Украины Казахстанвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь