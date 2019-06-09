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В Казахстане стартовали президентские выборы

Новости » Политика    09.06.2019 - 10:22
В Казахстане стартовали президентские выборы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

На пост президента претендуют 7 кандидатов

В воскресенье, 9 июня 2019, в Казахстане начались внеочередные выборы президента, которые были объявлены после добровольной отставки Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, 9970 избирательных участков открылись по всей стране в 07:00 по местному времени, еще 64 участка начнут работу за рубежом. Право голоса на внеочередных президентских выборах в Казахстане имеют около 12 млн граждан.

Отмечается, что за пост главы страны борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане. Фаворитом президентской гонки считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. По результатам голосования Токаев может получить более 50% голосов необходимых для победы.

Как писало РБК-Украина, бывший президент Казахстана Назарбаев заявил, что не будет принимать участия в работе верхней палаты парламента. После отставки с поста президента Назарбаев получил статус почетного сенатора Казахстана.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста президента Казахстана. После этого он назвал своего преемника - спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года. До этого он возглавлял ЦК Компартии Казахской ССР.

Позже, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил досрочные выборы главы государства на 9 июня.

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