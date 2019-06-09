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Токаев получает более 70% голосов на выборах президента Казахстана

Новости » Политика    09.06.2019 - 23:59
Токаев получает более 70% голосов на выборах президента Казахстана
Фото: Касым-Жомарт Токаев (ca news org)

Явка на выборах составила 77,4%

На выборах президента Казахстана, по данным экзит-поллов, Касым-Жомарт Токаев получает около 70 процентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что по данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4 процента от общего количества избирателей.

Ранее РБК-Украина сообщало, 9 июня в Казахстане стартовали президентские выборы. За пост главы государства борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане. Фаворитом президентской гонки считается действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным отмечалось, что Токаев может получить более 50% голосов, необходимых для победы по результатам голосования.

Напомним, первый вице-министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил, что в Алматы и Нур-Султане во время протестных акций сегодня было задержано около 500 человек.

Как известно, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста президента Казахстана. После этого он назвал своего преемника - спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года. До этого он возглавлял ЦК Компартии Казахской ССР.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил досрочные выборы главы государства на 9 июня.

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