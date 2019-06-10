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На виборах президента Казахстану переміг Токаєв

Новини » Політика    10.06.2019 - 11:44
На виборах президента Казахстану переміг Токаєв
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (egemen.kz)

Токаєв набирає 70,76%

Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки позачергових виборів президента країни. Згідно з даними, чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв набирає 70,76%, повідомляє Tengrinews.kz.

За попередніми даними, Касим-Жомарт Токаєв набрав 70,76% голосів. Це 6 мільйонів 504 тисячі 54 голоси.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що на виборах президента Казахстану, за даними екзит-полів, Касым-Жомарт Токаєв отримує близько 70 відсотків.

9 червня у Казахстані стартували президентські вибори. За посаду глави держави борються відразу 7 кандидатів, що є рекордним числом на виборах в Казахстані. Фаворитом президентської гонки вважається чинний президент Касим-Жомарт Токаєв. За попередніми даними зазначалося, що Токаєв може отримати більше 50% голосів, необхідних для перемоги за результатами голосування.

Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника - спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва. Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року. До цього він очолював ЦК Компартії Казахської РСР.

ЦВК Казахстану оголосив попередні підсумки позачергових виборів президента країни. Згідно з даними, чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв набирає 70,76%

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