На выборах в Португалии победила Социалистическая партия
В минувшее воскресенье в Португалии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета 99% бюллетеней, больше всего голосов получила Социалистическая партия, которую возглавляет премьер-министр страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
"После обработки 99% бюллетеней Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты набирает более 41% голосов, у Социально-демократической партии Руя Рио менее 30%. Третий результат у крайне правой Chega ("Хватит") - более 7% голосов избирателей. У остальных участников выборов показатели ниже пяти процентов", - пишет издание.
Социалистическая партия находится во власти Португалии с 2015 года.
Напомним, в течение короткого времени в воскресенье вечером, 30 января, официальный сайт парламента Португалии был недоступен. После этого группа хакеров заявила, что получила доступ к веб-сайту и "украла конфиденциальную информацию".
Представитель парламента сообщил, что они расследуют возможную кибератаку, но отметил, что "в настоящее время нет никаких доказательств".