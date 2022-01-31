На выборах в Португалии победила Социалистическая партия

В минувшее воскресенье в Португалии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета 99% бюллетеней, больше всего голосов получила Социалистическая партия, которую возглавляет премьер-министр страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"После обработки 99% бюллетеней Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты набирает более 41% голосов, у Социально-демократической партии Руя Рио менее 30%. Третий результат у крайне правой Chega ("Хватит") - более 7% голосов избирателей. У остальных участников выборов показатели ниже пяти процентов", - пишет издание.

Социалистическая партия находится во власти Португалии с 2015 года.