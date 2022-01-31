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На виборах у Португалії перемогла Соціалістична партія

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Португалія, Понеділок 31 січня 2022 10:40
На виборах у Португалії перемогла Соціалістична партія Фото: голосування на місцевих виборах 2020 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Минулої неділі в Португалії пройшли дострокові парламентські вибори. Після підрахунку 99% бюлетенів, найбільше голосів отримала Соціалістична партія, яку очолює прем'єр-міністр країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"Після обробки 99% бюлетенів Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти набирає більше 41% голосів, у соціально-демократичної партії Руя Ріо менше 30%. Третій результат у правої Chega ("Вистачить") - більше 7% голосів виборців. У решти учасників виборів показники нижче п'яти відсотків", - пише видання.

Соціалістична партія перебуває у владі Португалії з 2015 року.

Нагадаємо, протягом короткого часу в неділю ввечері, 30 січня, офіційний сайт парламенту Португалії був недоступний. Після цього група хакерів заявила, що отримала доступ до веб-сайту і "вкрала конфіденційну інформацію".

Представник парламенту повідомив, що вони розслідують можливу кібератаку, але зазначив, що "в даний час немає ніяких доказів".

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