Парламент Португалии заявил о кибератаке в день парламентских выборов

Парламент Португалии расследует возможную кибератаку на сувой сайт. Как известно, в воскресенье в стране прошли парламентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews .

В течение короткого времени в воскресенье вечером официальный сайт парламента Португалии был недоступен. После этого группа хакеров заявила, что получила доступ к веб-сайту и "украла конфиденциальную информацию".

Представитель парламента сообщил, что они расследуют возможную кибератаку, но отметил, что "в настоящее время нет никаких доказательств".

"IТ-департамент парламента использует все инструменты для расследования этого вопроса", - заявил директор по связям с общественностью Жоао Амарал.

Он добавил, что вся информация на сайте португальского парламента "публична и прозрачна".

Португальские издания сообщают, что кибератака была осуществлена группой хакеров Lapsu$ Group, ранее нацеленной на ведущие СМИ страны.