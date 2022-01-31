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Парламент Португалии заявил о кибератаке в день парламентских выборов

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Португалия, Понедельник 31 января 2022 01:35
Парламент Португалии заявил о кибератаке в день парламентских выборов Фото: парламент Португалии расследует кибератаку в день выборов (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Парламент Португалии расследует возможную кибератаку на сувой сайт. Как известно, в воскресенье в стране прошли парламентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

В течение короткого времени в воскресенье вечером официальный сайт парламента Португалии был недоступен. После этого группа хакеров заявила, что получила доступ к веб-сайту и "украла конфиденциальную информацию".

Представитель парламента сообщил, что они расследуют возможную кибератаку, но отметил, что "в настоящее время нет никаких доказательств".

"IТ-департамент парламента использует все инструменты для расследования этого вопроса", - заявил директор по связям с общественностью Жоао Амарал.

Он добавил, что вся информация на сайте португальского парламента "публична и прозрачна".

Португальские издания сообщают, что кибератака была осуществлена группой хакеров Lapsu$ Group, ранее нацеленной на ведущие СМИ страны.

Напомним, что в Португалии проходят парламентские выборы. После подсчета части голосов победу предсказывают партии премьер-министра.

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