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На выборах в Молдове лидирует партия Санду, - предварительные данные ЦИК

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Воскресенье 11 июля 2021 22:20
На выборах в Молдове лидирует партия Санду, - предварительные данные ЦИК Фото: президент Молдовы Майа Санду (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Молдове завершились досрочные парламентские выборы. По первым данным Центральной избирательной комиссии, на выборах лидирует партия президента Майи Санду "Действие и солидарность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Молдовы.

Партия "Действие и солидарность" лидирует на выборах с 39,97% голосов, после обработки 25% протоколов с избирательных участков.

За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 33,97% избирателей. У партии "Шор" - 10,91%.

На момент закрытия избирательных участков явка превысила 48%.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы признала парламентские выборы состоявшимися.

Кроме того, суд отказал в массовом закрытии участков в Приднестровье.

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