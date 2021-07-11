На выборах в Молдове лидирует партия Санду, - предварительные данные ЦИК
Фото: президент Молдовы Майа Санду (facebook.com)
В Молдове завершились досрочные парламентские выборы. По первым данным Центральной избирательной комиссии, на выборах лидирует партия президента Майи Санду "Действие и солидарность".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Молдовы.
Партия "Действие и солидарность" лидирует на выборах с 39,97% голосов, после обработки 25% протоколов с избирательных участков.
За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 33,97% избирателей. У партии "Шор" - 10,91%.
На момент закрытия избирательных участков явка превысила 48%.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы признала парламентские выборы состоявшимися.
Кроме того, суд отказал в массовом закрытии участков в Приднестровье.