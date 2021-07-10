Выборы в Молдове: суд отказал в массовом закрытии участков в Приднестровье
За день до выборов в Молдове Верховный суд отказал в массовом закрытии избирательных участков в непризнанном Приднестровье. Завтра в регионе откроется 41 участок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на agora.md.
Сообщается, что Верховный суд оставил в силе постановление местного ЦИК и отменил решение Апелляционного суда Кишинева, который ранее обязал сократить число избирательных участков в Приднестровье с 41 до 12.
Отметим, Апелляционный суд Кишинева принял резонансное решение по требованию политической силы "Платформа Достоинство и правда".
Напомним, накануне бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон вывел сторонников на протесты против сокращения числа участков в Приднестровье. Он также пообещал "защитить свою победу".
Внеочередные парламентские выборы в Молдове пройдут завтра, 11 июля.