ЦИК Молдовы признал парламентские выборы состоявшимися

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

К 16:00 в Молдове проголосовали более 900 тысяч граждан, а на заграничных участках - более 142 тысяч избирателей.

При этом несколько заграничных участков для голосования уже закрылись, в частности, в Китае и Японии.

Кроме того, сегодня в ЦИК поступило пять жалоб на проведение предвыборной агитации в социальных сетях и неправильное опечатывание урн для голосования.

Так, в Лондоне на участков был организованный подвоз избирателей, а в России на участке для голосования гражданам предлагали ваучеры.