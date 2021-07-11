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ЦИК Молдовы признал парламентские выборы состоявшимися

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Молдова, Воскресенье 11 июля 2021 17:16
ЦИК Молдовы признал парламентские выборы состоявшимися Фото: ЦИК Молдовы признал парламентские выборы состоявшимися (newsmaker.md)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия Молдовы признала парламентские выборы состоявшимися. Явка на 16:00 превысила 34%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

К 16:00 в Молдове проголосовали более 900 тысяч граждан, а на заграничных участках - более 142 тысяч избирателей.

При этом несколько заграничных участков для голосования уже закрылись, в частности, в Китае и Японии.

Кроме того, сегодня в ЦИК поступило пять жалоб на проведение предвыборной агитации в социальных сетях и неправильное опечатывание урн для голосования.

Так, в Лондоне на участков был организованный подвоз избирателей, а в России на участке для голосования гражданам предлагали ваучеры.

Напомним, сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы.

Кроме того, суд отказал в массовом закрытии участков в Приднестровье.

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