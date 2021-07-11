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На виборах у Молдові лідирує партія Санду, - попередні дані ЦВК

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Неділя 11 липня 2021 22:20
На виборах у Молдові лідирує партія Санду, - попередні дані ЦВК Фото: президент Молдови Майа Санду (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Молдові завершилися дострокові парламентські вибори. За першими даними Центральної виборчої комісії, на виборах лідирує партія президента Майї Санду"Дія і солідарність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Молдови.

Партія "Дія і солідарність" лідирує на виборах з 39,97% голосів, після обробки 25% протоколів з виборчих дільниць.

За блок "комуністи і соціалісти" проголосували 33,97% виборців. У партії " Шор " - 10,91%.

На момент закриття виборчих дільниць явка перевищила 48%.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія Молдови визнала парламентські вибори такими, що відбулися.

Крім того, суд відмовив у масовому закритті дільниць у Придністров'ї.

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