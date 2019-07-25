Выбор меньшинства: как украинцы передали всю власть партии Владимира Зеленского

Результаты внеочередных выборов в Верховную раду по партийным спискам не стали особым сюрпризом. Социологические опросы, обнародованные в последние дни перед выборами, были достаточно близки к итоговым цифрам. Единственная неясность сохранялась насчет того, достигнет ли "Слуга народа" отметки в 50%, а "Голос" – в 5%.

"Последние соцопросы, демонстрирующие, что "Голос" не дотягивает до проходного барьера, сыграли в их пользу. Их избиратель мобилизировался и пошел на выборы", – говорит РБК-Украина директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, руководившая национальным экзит-поллом.

В то же время рейтинги, в которых партия Зеленского получала около 50%, несколько демотивировали их электорат. "Думаю, часть их избирателей, посмотрев, что "Слуга народа" все равно побеждает, решила, что их голос уже никак не повлияет и не пошли на участки. Но это действительно было некритично", – уточнила Бекешкина.

На вкус и цвет

"Слуга народа" с большим отрывом лидирует почти во всех регионах Украины, за исключением Донецкой и Луганской, где побеждает "Оппозиционная платформа – За життя", а также Львовской области, отдавшей первенство "Голосу" Вакарчука. Исходя из данных национального экзит-полла, больше всего за СН голосовали на юге – 50% избирателей. В центре за СН свои голоса отдали примерно 46%, на востоке и западе – примерно по 38%. В целом по стране за партию проголосовало примерно 43% украинцев, следует из подсчета от Центризбиркома.

"Электорат "Слуги народа" географически распределен достаточно равномерно, в отличие от многих других партий. Например, партия "Голос", которая, по нашим данным, в среднем по стране получила 6,5%. На западе она получила 14%, тогда как в центре, на юге и на востоке – пять, три и два процента соответственно", – прокомментировал РБК-Украина генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, участвовавший в национальном экзит-полле.

Та же расстановка сил наблюдается и с электоратом "Оппозиционной платформы – За життя", набравшей на выборах 13%, отметил социолог. Согласно показателям национального экзит-полла, на востоке "Оппоплатформа" получила почти 31%, что резко контрастирует с 2% в Западной Украине. На юге ОПЗЖ набрала почти 17%, в центре – на десять процентов меньше.

Интересно, что четвертой по уровню поддержки на востоке, следом за СН, "Оппоплатформой" и "Оппоблоком" стала Партия Шария, получив там примерно 6% в ходе национального экзит-полла. На юге за нее проголосовали почти 5% избирателей, при этом меньше одного процента – на западе.

"Если бы голосовали только юг и восток, то она бы наверняка прошла в парламент", — подчеркнула Бекешкина. По стране Партия Шария набрала примерно 2%, обойдя такие политические силы как "Гражданская позиция", "Самопомич" и "Свобода". Этот результат объясняется сугубо влиянием интернета и соцсетей, полагает социолог. "У нас пока нет данных по возрастному распределению голосов, но я уверенна, что за Шария большей частью голосовала молодежь на юго-востоке", – отметила руководитель Фонда "Демократические инициативы".

Географическая диспропорция есть и в случае с "Европейской солидарностью", делавшей ставку на электорат западных областей Украины. Чем больше на запад, тем больше их показатель, отметил Паниотто. Согласно последним цифрам от ЦИК, ЕС получает чуть больше восьми процентов, на сотые доли процента уступая "Батькивщине".

У "Батькивщины" самая большая поддержка была на западе и в центре, говорит Паниотто. Там партия Юлии Тимошенко получила примерно по десять процентов, исходя из показателей национального экзит-полла. Менее активно за нее голосовали на востоке и на юге – в пределах 3-4 процентов.

Вместе с тем украинцы, проживающие за границей, большинство голосов отдали за "Европейскую солидарность" – почти 30%. Следом идет "Слуга народа" с почти двухпроцентным отрывом. Третье место среди украинских граждан, голосовавших за рубежом, занял "Голос" с 20%, четвертое и 4,5% – Партия Шария. И ОПЗЖ, и "Батькивщине" за границей набрали меньше 3%.

Активная половина

Явка избирателей на выборах составила менее 50%, став самым низким показателем за всю историю украинских выборов. Но эта цифра оказалась вполне ожидаемой и достаточно неплохой для такого пикового сезона отпусков, считает Ирина Бекешкина. Для сравнения, на выборах в Раду в 2014 году явка была 52%, на парламентских выборах 2012 года – 57%.

"Если даже посмотреть на выборы в некоторых демократических европейских странах, то в последнее время там явка также колеблется в пределах 50%. У нас она ниже, чем обычно, потому что был фактор лета. Значительная часть избирателей либо уехала на отдых, либо отправилась на сезонные заработки за границу", — пояснила Бекешкина.

К тому же на парламентских выборах явка всегда ниже, чем на президентских, добавляет Паниотто. "Если во время первого и второго тура президентских выборов в этом году явка была примерно 62%, то следовало ожидать, что на парламентских выборах явка не превысит 50-52 процента", – объяснил генеральный директор КМИС.

По предварительным данным Центризбиркома, самая низкая активность избирателей 21 июля была зафиксирована в Закарпатской области. Там явка едва перевалила за 41%. Это связано с тем, что на Закарпатье, в силу его географического расположения вблизи границы, доля людей, находящихся на работе в соседних странах, особенно высокая, рассказывает Бекешкина. На президентских выборах здесь также был самый низкий показатель явки. В прошлое воскресенье самыми активными были избиратели Черниговской области, в этом регионе явка близка к 55%.

Июль и август – худшее время для проведения избирательных кампаний, соглашается глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. К тому же в будущем явка на выборах будет постоянно снижаться, полагает собеседник.

"Это в целом отвечает тенденциям, которые имеют место в странах Европейского союза. С каждыми выборами все меньше и меньше людей участвует в избирательном процессе", – сказал РБК-Украина Кошель.

Победа бренда

Самой большой неожиданностью для многих, в том числе для политологов и социологов, стали результаты в одномандатных округах. По оптимистичным оценкам перед выборами "Слуга народа" могла получить победу в 70 округах из 199. Даже в самой партии еще в день голосования рассчитывали провести 70-90 мажоритарщиков.

Но в итоге в округах "Слуга народа" взяла даже больше мандатов, чем по партийным спискам. По списку СН получает 124 мандата, по мажоритарке – 130. Параллельно в 46 округах побеждают самовыдвиженцы, в шести – кандидаты от ОПЗЖ, в трех – от "Голоса". Также по два мажоритарщика заводят в Раду ЕС и "Батькивщина". В оставшихся десяти округах победу взяли не прошедшие в парламент партии, в частности, шесть мажоритарщиков будут представлять в Верховной раде "Оппозиционный блок".

Для многих избирателей выборы в Верховную раду стали третьим туром президентских выборов, объясняет Бекешкина. "Когда люди голосовали за "Слугу народа" по партийным спискам, зачастую они автоматически голосовали и за кандидата от "Слуги народа" по мажоритарному списку. И все равно, что параллельно по одномандатному списку баллотировались достаточно авторитетные люди, много сделавшие для того или иного округа", – пояснила социолог.

В большинстве случаев выдвиженцы от "Слуги народа" обошли действующих народных депутатов, годами работавших на том или ином округе. Некоторые кандидаты по несколько раз переизбирались в своих округах, но на этих выборах потерпели поражение, проиграв кандидату от СН.

"Во многих округах действующие народные депутаты, эксперты и политики, демонстрирующие большой профессионализм и опыт, проиграли кандидатам, которые либо боролись при поддержке партийных брендов, либо вели кампанию, основанную на шоу-технологиях", – говорит Кошель.

Количество мандатов у "Слуги народа" позволяет ей самостоятельно сформировать большинство в следующем парламенте и, следовательно, новый состав Кабинета министра.

"Какой бы ни была партия, даже, условно, "Партия всех святых", если она сформирует единоличное большинство – это приведет к отсутствию системы сдержек и противовесов. В том числе, это влечет за собой риски по поводу принятия парламентом некомпетентных решений", – резюмировал председатель КИУ.