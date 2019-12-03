Вятрович принес присягу нардепа

Бывший руководитель Инситута национальной памяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Так, перед вступлением на должность парламентарий должен принести присягу.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал Вятрович.

Позже глава парламента Дмитрий Разумков объявил о вхождении нардепа во фракцию "Европейская солидарность".

До этого Вятрович заявил, что в парламенте собирается "останавливать" русский мир "и не пойдет на компромиссы в отношении национальных интересов.

Ранее сообщалось, что Вятрович станет народным депутатом Верховной Рады этого созыва, потому Наталья Бойко, которая предшествует в партийном списке "Европейской солидарности", стала советником премьер-министра Алексея Гончарука.

РБК-Украина ранее писало, что Кабинет министров Украины уволил Вьятровича с должности директора Института национальной памяти в сентябре. Отметим, Следственный комитет Российской Федерации завел дело на него якобы за "реабилитацию нацизма".