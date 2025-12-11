ВВС: Велика Британія не зможе довго вести війну проти РФ

Аналітики зазначають, що Велика Британія не готова до тривалої війни, а європейським заводам знадобиться кілька років, щоб досягти рівня масового виробництва озброєнь, як у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію BBC.
Експерт Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Гаміш Манделл наголосив, що немає впевненості в тому, що Велика Британія зможе вести бойові дії довше кількох тижнів у разі загострення ситуації в Європі.
За його словами, медичні можливості обмежені, процес поповнення резервів триває досить повільно, а наявний план на випадок масових втрат, схоже, передбачає, що втрат не буде.
Сучасне технологічне суспільство сильно залежить від мережі підводних кабелів і трубопроводів, які з'єднують Велику Британію з рештою світу, передаючи дані, фінансові транзакції та енергію.
Експерти вказують, що таємні дії російських шпигунських суден, таких як "Янтар", могли бути спрямовані на пошук цих кабелів для потенційного саботажу, а значить у цьому є слабка сторона Королівства в разі побудови оборони в регіоні.
У відповідь Королівський флот інвестував у підводні дрони з вбудованими датчиками, і робота в цьому напрямку триває.
При цьому західноєвропейським заводам знадобиться кілька років, щоб наблизитися до рівня масового виробництва зброї, який має Росія. Адже РФ останні кілька років ефективно нарощує виробництво, і це вже є загрозою для Європи.
Аналітики вважають, що без значних інвестицій і нарощування виробничих потужностей Європа не зможе швидко компенсувати стратегічну перевагу РФ у сфері озброєнь, а отже шанс перехопити військову ініціативу в разі нападу Росії на Прибалтику та й загалом на НАТО, буде вельми низьким.
Нагадуємо, що Велика Британія запровадила санкції проти семи російських фізичних і юридичних осіб, включно з ідеологом "русского міра" Олександром Дугіним та заснованим ним "Центром геополітичних експертиз", а також проти пропагандистських ресурсів Euromore, "Голос", Telegram-каналу "Рибарь" і його засновника Михайла Звінчука.
Зазначимо, командувач британськими ВМС, перший лорд Гуїн Дженкінс, попередив, що Велика Британія близька до того, щоб уперше з часів закінчення Другої світової війни втратити контроль над Атлантичним океаном на користь Росії.