ВВС: Велика Британія не зможе довго вести війну проти РФ

Експерт Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Гаміш Манделл наголосив, що немає впевненості в тому, що Велика Британія зможе вести бойові дії довше кількох тижнів у разі загострення ситуації в Європі.

За його словами, медичні можливості обмежені, процес поповнення резервів триває досить повільно, а наявний план на випадок масових втрат, схоже, передбачає, що втрат не буде.

Уразливість інфраструктури

Сучасне технологічне суспільство сильно залежить від мережі підводних кабелів і трубопроводів, які з'єднують Велику Британію з рештою світу, передаючи дані, фінансові транзакції та енергію.

Експерти вказують, що таємні дії російських шпигунських суден, таких як "Янтар", могли бути спрямовані на пошук цих кабелів для потенційного саботажу, а значить у цьому є слабка сторона Королівства в разі побудови оборони в регіоні.

У відповідь Королівський флот інвестував у підводні дрони з вбудованими датчиками, і робота в цьому напрямку триває.

Виробничі можливості Європи

При цьому західноєвропейським заводам знадобиться кілька років, щоб наблизитися до рівня масового виробництва зброї, який має Росія. Адже РФ останні кілька років ефективно нарощує виробництво, і це вже є загрозою для Європи.

Аналітики вважають, що без значних інвестицій і нарощування виробничих потужностей Європа не зможе швидко компенсувати стратегічну перевагу РФ у сфері озброєнь, а отже шанс перехопити військову ініціативу в разі нападу Росії на Прибалтику та й загалом на НАТО, буде вельми низьким.