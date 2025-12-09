Британія близька до того, щоб поступитися домінуванням в Атлантиці Росії, - глава ВМС

Велика Британія близька до того, щоб уперше з часу закінчення Другої світової війни втратити Атлантику на користь Росії.

Про це заявив командувач британськими ВМС, перший лорд Гуїн Дженкінс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Як пише видання, генерал скористався конференцією в Лондоні, щоб висловити "одне з найсуворіших на сьогоднішній день" попереджень щодо можливості Британії в морі та умовах зростаючої загрози підводних атак.

Він заявив, що Королівському флоту буде важко йти в ногу з часом без швидкої трансформації та підтримки союзників по НАТО.

"Перевага, якою ми користувалися в Атлантиці після закінчення холодної війни, Другої світової війни, перебуває під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго", - заявив Дженкінс на Міжнародній конференції з морської могутності.

Командувач ВМС наголосив, що "наші потенційні опоненти" вкладають мільярди, тому потрібно діяти активніше, інакше буде втрачено перевагу.

"Ми не можемо цього допустити", - наголосив він.

Дженкінс також уточнив про вкладення. Він каже, що Росія вклала "мільярди" у свої військово-морські можливості, особливо в Північний флот, "незважаючи на мільйони життів і ціну свого кричущого незаконного вторгнення в Україну".

Вторгнення РФ у води Британії

The Times зазначає, що за останні два роки кількість російських вторгнень у британські води збільшилася на 30%, включно з "видимою присутністю" розвідувальних кораблів, таких як "Янтар", які підозрюються в картографуванні підводних кораблів.

Минулого місяця такий корабель увійшов у британські води і направив лазери на військових льотчиків.

Говорячи про загрозу, що виходить від РФ, Дженкінс сказав, що "Янтар" - це "лише та частина, яку ми бачимо на публіці, але це не те, що турбує мене найбільше".

"Найбільше мене турбує те, що відбувається під хвилями", - додав він.

Як протистоїть Британія і які є проблеми

Дженкінс розповів, що Велика Британія веде війну в "підводному бойовому просторі" за допомогою нових технологій, таких як автономні підводні планери, які можуть виявляти ворожі підводні човни.

Також він додав, що наступного року будуть видані контракти на "Атлантичний бастіон" - серію автономних датчиків, які стежитимуть "нашими очима і вухами".

The Times пише, що Дженкінс очолив військово-морський флот у травні. Протягом багатьох років служба стикалася з проблемами, включно з недоступністю кораблів і підводних човнів для виконання операцій і складнощами з набором достатньої кількості моряків, хоча ситуація поступово поліпшується.

Наразі застарілі чотири підводні човни класу Vanguard, які несуть ядерні ракети Trident, змушені залишатися в морі протягом багатьох місяців через брак доступних човнів, а жоден із п'яти ударних підводних човнів класу "Astute", як передбачається, зараз не перебуває в морі через ремонти та інші проблеми.