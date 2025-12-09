Британія запровадила санкції проти ідеолога "руського миру" Дугіна

У вівторок, 9 грудня, Велика Британія запровадила санкції проти семи російських фізичних та юридичних осіб. До цього списку потрапив й ідеолог "руського миру" Олександр Дугін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії.

Санкції ввели проти Дугіна та заснованого ним "Центру геополітичних експертиз". Крім того, вони стосуються пропагандистських ресурсів Euromore, "Голос", Telegram-каналу "Рыбарь" та його засновника Михайла Звінчука.

Також під санкції потрапив російський "Фонд захисту та підтримки прав співвітчизників, які проживають за кордоном".

На всіх осіб, проти яких ввели санкції, поширюється замороження всіх активів у Британії та заборона на в'їзд.

Що відомо про Дугіна

Пропагандиста Олександра Дугіна називають одним з ключових ідеологів "руського миру". Понад 10 років він у своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував воєнні злочини росіян проти України.

Дугін відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури України.