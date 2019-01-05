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ВВС Польши начали патрулирование над Балтией

Новости » Политика    05.01.2019 - 15:24
ВВС Польши начали патрулирование над Балтией
Иллюстративное фото (из открытых источников)

ВВС Польши будут патрулировать небо Балтии в течение 4 месяцев

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши начали авиационное патрулирование над воздушным пространством стран Балтии в рамках миссии НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Североатлантического альянса.

Как сообщается, в четверг, 3 января, Польша приняла на 4 месяца авиационное патрулирование от Бельгии.

"ВВС Польши с 3 января приняли от ВВС Бельгии ответственность за проведение миссии НАТО по патрулированию авиапространства Балтии на воздушной базе Шауляй, Литва. Традиционная церемония передачи дежурства происходит на базе ВВС Литвы каждые четыре месяца с 2004 года", - говорится в заявлении Альянса.

Отмечается, что до воздушного дежурства будет привлечено 4 истребителя F-16 ВВС Польши.

"Польша стала восьмой страной-союзником, который выполнял задание по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона в конце 2005 года, и сейчас вернулась к его выполнению", - добавили в Альянсе.

Кроме того, через 4 месяца польскую авиацию должно сменить подразделение самолетов Военно-воздушных сил Германии, которые сейчас дислоцируются в Эстонии.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии с 1 января 2019 года начали председательство в Силах сверхбыстрого реагирования Североатлантического альянса (НАТО).

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